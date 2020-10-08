Четверг, 8 Октября 2020 21:28

АрмИнфо. Степанакерт призвал международное сообщество дать оценку очередной атаке Азербайджана на прессу.

Так, в комментарии Управления информации и по связям с общественностью МИД Арцаха относительно атаки азербайджанскими ВС иностранных журналистов, в частности говорится: <8 октября в результате второго авиаудара, нанесенного ВС Азербайджана по церкви Святого Всеспасителя в городе Шуши, тяжелые ранения получили граждане РФ, журналисты Юрий Котенок и члены сопровождавшей его группы Левон Арзанов и Грант Бадалян.

Раненые были госпитализированы в Степанакертский медцентр для оказания неотложной медицинской помощи. Состояние Юрия Котенка оценивается как крайне тяжелое, нестабильное. Состояние Левона Арзанова и Гранта Бадаляна - средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает

Решительно осуждаем очередную атаку Азербайджаном представителей прессы, и призываем международное сообщество дать соответствующую правовую и моральную оценку данному преступлению>.

Также сообщается, что представитель МИД Арцаха посетил раненных журналистов. В связи с вышеупомянутым инцидентом установлена связь с посольством Российской Федерации в Армении.

Отметим, что ВС Азербайджана сегодня дважды подвергли удару армянскую святыню Шуши - Собору Святого Всеспасителя Казанчецоц. В результате ударов, церкви нанесен серьёзный ущерб, пострадали также мирные жители, в том числе и трое иностранных журналистов, состояние одного из которых крайней тяжёлое. Врачи борются за его жизнь. По предварительным данным пострадали десять мирных жителя. На месте обнаружены осколки от авиабомб.