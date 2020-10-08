Четверг, 8 Октября 2020 21:02

АрмИнфо. <Во время сегодняшнего разговора с премьер- министром Армении Николом Пашиняном я выразил надежду на мирное решение карабахского конфликта и подтвердил наше предложение провести в Вене еще один

раунд переговоров между двумя сторонами>, - написал на своей странице в Твиттер канцлер Австрии Себастьян Курц.

Он отметил, что Австрия всегда была местом для диалога, и Вена продолжит способствовать деэскалации и прямым переговорам. <Очень обеспокоен продолжающейся эскалацией в Нагорном Карабахе. У этого конфликта нет военного решения. Австрия призывает к прекращению боевых действий и поддерживает переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ>, - написал Себастьян Курц.