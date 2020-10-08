Четверг, 8 Октября 2020 20:09

АрмИнфо.Азербайджан только что во второй раз нанес удар по церкви Казанчецоц в Шуши, в результате чего ранено три журналиста, которые освещали последствия предыдущего удара. Об этом в своем микроблоге в твиттер написал Омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян.

<Это был преднамеренный и целенаправленный удар по церкви и журналистам, за которыми они наблюдали с помощью беспилотника>, - сказал он.

Согласно сведениям информационного центра Республики Арцах, в результате второго обстрела со стороны ВС Азербайджана тяжелое ранение получил российский журналист Юрий Петрович Котенок. На данный момент врачи борются за спасение его жизни.

Армянская церковь Св. Казнчецоц в городе Шуши, построенная в середине 19 века и сильно пострадавшая вследствие конфликта начала 90-х, после войны была полностью реконструирована. Комментируя факт удара по Св.Казнчецоц, представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян ограничился лишь фразой: "О чем можно говорить с теми, кто бомбит церкви".