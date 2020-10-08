Четверг, 8 Октября 2020 18:24

АрмИнфо.Елизавета Цуркова, доктор наук, востоковед, специалист по Сирии, руководитель израильского портала актуальной журналистики ReLevant, занимающаяся также защитой прав человека в странах Леванта, опубликовала в Twitter видео, снятое на карабахском фронте 23-летним сирийским наемником Мустафой Канти.

Как пишет Цуркова, Мустафа был повстанцем в рядах группировки <Лива аль-Тавхид>, борющийся с сирийскими правительственными войсками с 14 лет. Позже он примкнул к военным формированиям Аль-Джабхат аш-Шамия, одним из остатков Аль-Каиды. В Карабах его завербовал посредник из отряда Хамза, которые забирают у бойцов часть зарплаты>.

Цуркова выяснила, что Мустафа родом из городка Хайян в западной сельской местности Алеппо, которую сирийская армия взяла во время своего последнего наступления на Идлиб в 2020 году. Сейчас его семья живет в условиях вынужденного переселения в Аль-Атарибе в крайней нищете.

<Я разговаривала с родственниками нескольких сирийских боевиков в Азербайджане и Ливии. Все описывают безмерную бедность как единственную причину, по которой эти люди подписались на участие в этих войнах на службе геостратегическим интересам Турции>, пишет Цуркова.