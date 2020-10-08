Четверг, 8 Октября 2020 17:56

АрмИнфо.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) фиксирует появление боевиков из Сирии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, однако пока сложно оценить масштабы этой переброски. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, передает ТАСС.

"Мне сейчас трудно судить о масштабах и организации переброски боевиков в зону карабахского конфликта. По всей видимости, она есть, там появляются боевики, подельники. Конечно, это не идет на пользу нормализации отношений. Это представляет определенный вызов для организации", - сказал Зась.

Ранее, президент Сирии Башар Асад подтвердил, что боевики из САР перебрасываются в Нагорный Карабах. "Мы определенно можем это подтвердить, но не потому что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это", - сказал Башар Асад. Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь отметил, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. О наличии фактических доказательств у Москвы о переброски террористов сообщила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. А директор СВР РФ Сергей Нарышкин сообщил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе устремились боевики из террористических организаций. Как сообщили ранее РИА Новости источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией, в Нагорном Карабахе убиты 93 наемника из Сирии, тела 53 из них накануне были доставлены в САР. Другой источник в сирийской оппозиции ранее заявлял РИА Новости, что по состоянию на 1 октября в Карабахе находились 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника.