Четверг, 8 Октября 2020 17:15

АрмИнфо.Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый отреагировал на обстрел символа Шуши - церковь Св. Казнчецоц.

"Геноцид вчера, сегодня и вовеки такой же, как и его цель", - написал Арам Первый. Арам А. Католикос

Сегодня, ВС Азербайджана нанесли ракетный удар по армянской церкви Св. Казнчецоц в городе Шуши. Церковь была реконструирована после войны в начале 90-ых, прошлого столетия. Церковь получила серьезные повреждения.

Собор Сурб Аменапркич Казанчецоц (собор Св. Христа Спасителя) - армянский собор в городе Шуши в Нагорном Карабахе. Архитектурный комплекс состоит из церкви (1868- 1887 годы) и колокольни (1858 год).