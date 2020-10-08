Четверг, 8 Октября 2020 17:09

АрмИнфо.В Женеве проходят переговоры по Нагорному Карабаху при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которую входят Россия, Франция, США, и представителей Азербайджана.

Как сообщает РИА Новости, в постпредстве Франции при женевском отделении ООН заявили, что встреча проходит за пределами ООН, в секретном месте и в закрытом формате.

При этом в российском постпредстве подтвердили, что в Женеву 8 октября прибыл сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов.

Сегодня МИД Азербайджана сообщил, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 8 октября отбыл с рабочим визитом в Женеву для встречи сопредседателями Минской группы ОБСЕ и доведения позиции Азербайджана по урегулированию конфликта до противоположной стороны.

Стоит также отметить, что 12 октября глава МИД Армении отправится в Москву, где проведет встречу со своим коллегой из России.

Официальный Ереван накануне также заявил, что встреча на уровне глав МИД Армении и Азербайджана не возможна до тех пор, пока в зоне карабахского конфликта не прекращены боевые действия и продолжают подвергаться нападкам мирные жители.