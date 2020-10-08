Четверг, 8 Октября 2020 17:07

АрмИнфо.Министры иностранных дел Турции и ФРГ Мевлют Чавушоглу и Хайко Маас на встрече в Братиславе обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Мы обсудили с министром иностранным дел Германии Хайко Маасом турецко- германские отношения, Восточное Средиземноморье, Ливию и агрессию Армении. Мы не позволим нанести ущерб нашим отношениям с Евросоюзом из-за максималистского подхода Греции и Кипра", - отметил М.Чавушоглу в Twitter.

Отметим, что накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в Евросоюзе в целом, и в ФРГ в частности рассматривают вариант "надавить" на руководство Азербайджана для обеспечения перемирия в регионе. Маас отметил, что работа ведется, в том числе, в сотрудничестве с дипломатами из РФ и Турции, поскольку "они имеют большее влияние на стороны конфликта".