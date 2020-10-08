Четверг, 8 Октября 2020 13:20

АрмИнфо. Арцах должен быть признан и должен иметь более высокую степень безопасности. Сейчас мы находимся в состоянии войны, и наша победа способствует международному признанию Арцаха. Об этом 8 октября на брифинге в парламенте заявил глава парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

Также Кочарян подчеркнул, что настало время возвращения Арцаха за стол мирных переговоров. <Если Арцах и далее не будет принимать участия в переговорном процессе, то сами переговоры лишаются смысла. Соглашение о прекращении огня от 1994 года должно быть обновлено. Это трехстороннее соглашение, под которым подписался и Арцах. Без участия Арцаха нельзя ожидать перспектив мира>, - сказал депутат.

В то же время Кочарян подчеркнул, что Турция, своими агрессивными действиями в отношении Арцаха постепенно разрушает свой статус члена Минской группы ОБСЕ.