Четверг, 8 Октября 2020 12:37

АрмИнфо.Очень важно, что начинается этап переговоров, однако, логика переговоров может измениться. Об этом 8 октября на брифинге в парламенте заявил глава парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

Депутат отметил, что Азербайджан и Турция попытались, применив грубую

силу, в спешном порядке решить поставленную перед ними задачу,

однако, их ожидала неудача. <Карабахский вопрос является очень

важным. Уже всем известно, что этот вопрос пытаются решить на

международном уровне. Сегодня зона безопасности имеет совершенно другое значение, она должна обеспечивать безопасность Арцаха. Естественно, какой-то компромисс должен быть, но вопрос зоны безопасности должен быть учтен в обязательном порядке>,-заключил Кочарян.