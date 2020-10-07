Среда, 7 Октября 2020 19:00

АрмИнфо. Турция причастна к военным действиям в Нагорном Карабахе. Об этом, как передает ТАСС, заявил 7 октября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе слушаний на комиссии по иностранным делам Национального собрания.

"Новостью в конфликте в Нагорном Карабахе является то, что там наблюдается военная вовлеченность Турции. Это грозит привести к интернационализации конфликта, чего мы сами всячески стараемся избежать", - заявил Ле Дриан.

"Франция уже неоднократно заявляла о своей позиции, - продолжил министр. - Она выступает за то, чтобы всеми сторонами было осознано, что им надлежит как можно быстрее прекратить все военные действия без каких-либо предварительных условий и начать переговоры. Они должны привести к положительным результатам, даже если на это потребуется значительное время". "Выдвижение сторонами каких-либо предварительных условий не позволит достичь результатов. Следует обеспечить прекращение огня и сесть за стол переговоров", - подчеркнул министр.

Он особо отметил, что "ситуация в Нагорном Карабахе в настоящее время очень тревожная. И Франция решительно мобилизует свои силы на достижение урегулирования, являясь сопредседателем Минской группы". В этой связи Дриан сообщил, что МИД Франции каждодневно находится в контакте с различными сторонами конфликта, а также с Россией и США с целью достижения урегулирования.