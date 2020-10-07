Среда, 7 Октября 2020 18:59

АрмИнфо. По данным разведки, президент Турции Реджеп Эрдоган достиг договоренности с лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хикметияром о привлечении новых террористических группировок к войне против Арцаха. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил пресс- секретарь президент Арцаха Ваграм Погосян.

Погосян, в частности, отметил: "Как сообщает источник, наемники будут переброшены в Азербайджан в ближайшие дни. Еще один неоспоримый

факт - турецкие власти пытаются превратить регион в логово террористов на самом высоком уровне.

Гульбеддин Хикметияр - афганский боевик, дважды занимавший пост премьер-министра Афганистана в 1990-х годах. Он был объявлен террористом со стороны США в 2003 году и внесен в список ООН".