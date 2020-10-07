Среда, 7 Октября 2020 18:38

АрмИнфо. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся в четверг в Женеве и 12 октября - в Москве, сообщает агентство Рейтер.

"Мы находимся в ежедневном контакте друг с другом (Франция, Россия, США - сопредседатели минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - ред.) На данный момент это не увенчалось успехом. Завтра будут встречи в Женеве, а затем другие встречи в понедельник в Москве", - сказал Ле Дриан, выступая перед членами комиссии по международным делам Нацсобрания Франции. Французский министр выразил надежду, что удастся достичь возобновления переговоров между сторонами.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.