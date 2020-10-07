Среда, 7 Октября 2020 16:26

АрмИнфо. Необходимо понимать, что прямое столкновение России с Турцией никоим образом не исходит из интересов народов и стран Южного Кавказа. И в этом их интересы совпадают. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

Комментируя в интервью "Россия 24" союзнические обязательства перед Арменией, президент России Владимир Путин подтвердил готовность России их выполнять, добавив, "что у руководства Армении нет вопросов к России по исполнению союзнических обязательств". "Я нахожусь в постоянном контакте с Пашиняном по Карабаху", - подчеркнул Путин.

"Переадресация успешной реализации миссии Армянской армии в сторону России, принижение ее достижений, степени ее мощи исходит из интересов, как Москвы, так и Анкары. Фактически проигрывая на арцахском фронте Армянской армии, Турция распыляет практически все свои достижения в качестве регионального актора. В этом свете, уже сейчас, тем более, в будущем, турки заинтересованы представить победное шествие Армянской армии как результат вовлечения России", - подчеркнул он.

Аналогичным образом, в представлении южнокавказских импульсов в качестве результата своей вовлеченности и своей мощи заинтересована и Россия. В этом свете, согласно Сарояну, любые разговоры в армянском обществе о российском или любом ином миротворчестве идут вразрез с суверенитетом, государственными интересами Армении и, в целом, со здравомыслием.

В этом контексте, самой большой проблемой армянского общества, согласно аналитику, является обслуживание иностранных интересов, не только агентами влияния, но и гражданами Армении, имеющими устаревшее представление о мощи и влиянии России, США или любой другой страны. "Меж тем, мир давно изменился. Наступило время и нашего изменения. Время сбрасывания с себя <синдрома геноцида>. Будьте уверены, внешние силы обязательно нам помогут. Это станет неминуемым следствием осознания нашей миссии в регионе", - заметил он.

"Но если мы сами будем тому способствовать собственным застарелым мышлением, эти самые внешние силы неминуемо постараются присвоить и присвоят все наши победы. История сегодня вершится исключительно посредством Армянской армии и гибкости армянского общества. А помогают нам в этом многие - это естественный ход событий всех времен и войн. Мы армяне должны быть господами собственной победы, оставив право владеть поражением Азербайджану и Турции", - подытожил аналитик.