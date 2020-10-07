Среда, 7 Октября 2020 15:27

АрмИнфо. Представители азербайджанской стороны принесли извинения за случайное попадание снарядов по территории Ирана. Об этом заявил в среду замглавы полиции Ирана Касем Резаи. Сообщает ТАСС.

"Мы провели встречу на приграничной территории с представителями азербайджанской стороны <...>, и они принесли свои извинения", - сказал он, указав на "ряд снарядов и ракет, которые поразили территорию Ирана". Слова Резаи приводит агентство Tasnim.

Он добавил, что "иранские пограничники в соответствии со своими полномочиями предупредили Армению и Азербайджан после случайных попаданий ракет и снарядов по территории Ирана". "Эти страны также признали свою ошибку", - отметил Резаи.

В понедельник агентство Tasnim сообщило, что несколько снарядов, выпущенных в ходе боестолкновений в Нагорном Карабахе, упали на территории Ирана. По данным агентства, снаряды упали недалеко от населенного пункта Хода-Афарин, расположенного в приграничном районе на севере Ирана, в результате чего был ранен шестилетний ребенок. Также был нанесен ущерб нескольким домам и сельскохозяйственным угодьям.

Между тем, армянские военные обозреватели считают, что эти <случайные> обстрелы территории Ирана могут быть и не совсем случайными. Видимо, будучи не в состоянии прорвать южные рубежи карабахского фронта, Баку надеется на его обход со стороны Ирана.

<Это своего рода пробные шары в виде снарядов, поэтому Минобороны Армении призвало Иран не дать возможности азербайджанской армии пересечь границу у реки Аракс, - считают они.

Как сообщил сегодня представитель МО РА Арцрун Ованнисян, азербайджанские ВС часто пытаются воспользоваться границей, протекающей вдоль Аракса. Не исключено, что в результате боевых действий азербайджанские подразделения, не имея альтернативы, отступая, бегут на территорию Ирана. МО призвала иранскую сторону <следить за этими действиями, и не дать им пересечь реку".