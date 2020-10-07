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 Среда, 7 Октября 2020 15:27

Азербайджан извинился перед Ираном за случайное попадание снарядов по его территории.  Аналитики считают, что это не случайно

Азербайджан извинился перед Ираном за случайное попадание снарядов по его территории.  Аналитики считают, что это не случайно

АрмИнфо. Представители азербайджанской стороны принесли извинения за случайное попадание снарядов по территории Ирана. Об этом заявил в среду замглавы полиции Ирана Касем Резаи. Сообщает ТАСС.

"Мы провели встречу на приграничной территории с представителями азербайджанской стороны <...>, и они принесли свои извинения", - сказал он, указав на "ряд снарядов и ракет, которые поразили территорию Ирана". Слова Резаи приводит агентство Tasnim.

Он добавил, что "иранские пограничники в соответствии со своими полномочиями предупредили Армению и Азербайджан после случайных попаданий ракет и снарядов по территории Ирана".  "Эти страны также признали свою ошибку", - отметил Резаи.

В понедельник агентство Tasnim сообщило, что несколько снарядов, выпущенных в ходе боестолкновений в Нагорном Карабахе, упали на территории Ирана. По данным агентства, снаряды упали недалеко от населенного пункта Хода-Афарин, расположенного в приграничном районе на севере Ирана, в результате чего был ранен шестилетний ребенок. Также был нанесен ущерб нескольким домам и сельскохозяйственным угодьям.

Между тем, армянские военные обозреватели считают, что эти <случайные> обстрелы территории Ирана могут быть и не совсем случайными. Видимо, будучи не в состоянии прорвать южные рубежи карабахского фронта, Баку надеется на его обход со стороны Ирана.

 

<Это своего рода пробные шары в виде снарядов, поэтому Минобороны Армении призвало Иран не дать возможности азербайджанской армии пересечь границу у реки Аракс, - считают они.

Как сообщил сегодня представитель МО РА Арцрун Ованнисян, азербайджанские ВС часто пытаются воспользоваться границей, протекающей вдоль Аракса. Не исключено, что в результате боевых действий азербайджанские подразделения, не имея альтернативы, отступая, бегут на территорию Ирана. МО призвала иранскую сторону <следить за этими действиями, и не дать им пересечь реку". 


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