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 Среда, 7 Октября 2020 14:43
Марианна Мкртчян

Советник президента Арцаха о ситуации на передовой, действиях противника и позиции Грузии

Советник президента Арцаха о ситуации на передовой, действиях противника и позиции Грузии

АрмИнфо."Чем больше противник пытается нас запугать, тем жестче становимся мы". Об этом 7 октября на брифинге заявил советник президента Арцаха Давид Бабаян.

Напомнив, что противник обстреливает населенные пункты и исключительно гражданские объекты, Бабаян констатировал, что это не тактика и стратегия, это их образ мысли, конструкция психики, которая преследует цель попытаться сломить волю народа Арцаха. Однако, по его словам, эти попытки тщетны, поскольку чем больше они пытаются запугать, тем жестче становятся арцахцы.

Вместе с тем, советник президента Арцаха подчеркнул, что действия президентов Азербайджана и Турции, Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана нанесли огромный урон переговорному процессу, и они являются величайшими преступниками сегодняшних дней.

При этом он считает, что за эти деяния они должны понести наказание и лучше, чтобы это был международный суд. "Если страна, будучи членом НАТО, сотрудничает с террористами, без информирования партнеров вступает с террористами в договоренности, начинает агрессивную войну, ставит под угрозу весь мир, воздает предпосылки для третьей мировой войны. Уверен, что они обязательно понесут наказание, как минимум перед судом Божьим", -  сказал Бабаян.

Ситуация в Арцахе

Говоря о ситуации в республике, Бабаян подчеркнул, что Арцах крепок, Степанакерт есть и будет, а все арцахцы решительно настроены защищать рубежи своей Родины.

При этом он поделился хорошими новостями, отметив, что противник понес большие потери на ряде участков и попытка широкомасштабного наступления захлебнулась.

"Большие ликвидированы подразделения. Правда, противник продолжил террористическую деятельность. То, о чем мы всегда говорили, что Азербайджан - это террористическое государство, подтвердилось еще раз. Всю минувшую ночь противник обстреливал Степанакерт и ряд населенных пунктов. Есть пострадавшие и разрушения.  Но повторю - наш народ решительно настроен стоять до конца", - добавил советник президента Арцаха.

Бабаян также указал на активизацию международных сил. По его убеждению, процессы, очевидцами которых мы являемся, позволяют прогнозировать, что очень скоро будет еще большее давление на Турцию и Азербайджан.

"Но самое большое давление грамотные действия армии на поле боя. Упорные бои продолжаются. Есть участки, где спокойнее. На некоторых участках идут активные боевые действия. Противник пытается посеять панику посредством СМИ и фейков. Это не удастся. Нет нужды ограничивать соцсети, наши граждане очень сознательные", - считает советник президента Арцаха.

Действия Грузии

Советник президента Арцаха также прокомментировал позицию грузинской стороны, призвав не спешить с выводами о действиях официального Тбилиси.

"С выводами следует быть крайне осторожными, а прежде необходимо собрать все доказательства, дабы быть на 100% уверенными в выводах. Грузию и грузинский народ мы считаем друзьями. Если не будет государственности Армении, то государственность Грузии вопрос месяцев если не часов. Если кто-то в Грузии полагает, что без государственности  Армении и Арцаха, хоть и не признанной, может быть государственность Грузии, то ошибается. Потому что Грузия также станет мишенью террористов и пантюркизма. Я более чем уверен, что грузинский народ прекрасно это понимает. И потому мы боремся за весь цивилизованный мир, в том числе и Грузию. Если мы не сможем выполнить свою миссию, государственности Грузии тоже грозит опасность", - заявил Давид Бабаян


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