Вторник, 6 Октября 2020 21:36

АрмИнфо. Сегодня с утра азербайджанские войска возобновили ракетные обстрелы Степанакерта. Об этом на брифинге в Ереване заявил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, ракетным ударам подвергаются жилые массивы и гражданские инфраструктуры, имеются пострадавшие и раненые. В полдень возобновились боевые действия, особенно на южном направлении. Противник вновь предпринял попытку масштабной атаки вдоль реки Аракс с использованием ракетных систем, бронетехники, мобильны групп. К атакам были привлечены и солдаты, не входящие в структуры вооруженных сил Азербайджана. Ованнисян констатировал интенсивность боев, заметив, что зачастую армянская сторона осуществляет маневренные движения другого характера, характер которых, результаты и успехи очень часто в данный момент не фиксируются, а представляются после завершения.

Он подчеркнул, что по данным на утро 6 октября, потери вооруженных сил Азербайджана составили 300 погибших, уничтожено 11 единиц бронетехники, 2 вертолета и 2 БПЛА. В эти данные, по словам Ованнисяна, не включены данные за сегодняшний день, которые будут представлены завтра, 7 октября

Представитель МО Армении отметил, что в Ереване знакомы с заявлением министра обороны Ирана. Действия Ирана, подчеркнул Ованнисян, уже не ограничиваются одними заявлениями.