Вторник, 6 Октября 2020 19:07

АрмИнфо.Канцлер Германии Ангела Меркель провела 6 октября переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции. Как сообщила пресс-служба кабмина ФРГ, стороны обсудили в том числе ситуацию в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

"В связи с конфликтом между Арменией и Азербайджаном канцлер высказалась в пользу прекращения огня и переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ, которые были бы направлены на существенный прогресс", - говорится в сообщении.