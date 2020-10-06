Вторник, 6 Октября 2020 19:04

АрмИнфо. Председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Георгий Церетели призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в интересах гражданского населения и возобновить переговоры для мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе ПА ОБСЕ, сообщает ТАСС.

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены сообщениями о росте потерь, связанных с конфликтом, в частности последствиями для местного населения, которое, несмотря на обязательство о защите мирных жителей, продолжает страдать от продолжающихся боевых действий, - отметил Георгий Церетели. - Мы полностью поддерживаем призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ из Франции, России и США, а также президентов и министерств иностранных дел соответствующих стран к безоговорочному прекращению огня".

Председатель ПА ОБСЕ также выразил озабоченность в связи с сообщениями об использовании запрещенных кассетных бомб, отметив, что ПА ОБСЕ приняла в 2008 году резолюцию, призывающую все государства-участники запретить использование, разработку, производство, приобретение, накопление, хранение или передачу кассетных боеприпасов. Георгий Церетели призвал стороны воздерживаться от применения этого оружия и полностью соблюдать требования международного права по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

"В качестве платформы для диалога ПА ОБСЕ по-прежнему готова провести по просьбе сторон парламентские переговоры, - добавил генеральный секретарь организации Роберто Монтелла. - Парламентский диалог может сыграть важную роль в восстановлении коммуникационных линий, когда возобновится переговорный процесс в Минской группе, направленный на мирное разрешение конфликта".