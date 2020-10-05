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 Понедельник, 5 Октября 2020 21:54
Марианна Мкртчян

Зурабишвили: Грузия была, есть и должна быть полностью нейтральной по отношению к Армении и Азербайджану

Зурабишвили: Грузия была, есть и должна быть полностью нейтральной по отношению к Армении и Азербайджану

АрмИнфо.Очень важно сохранить то, что наиболее важно для этого региона, Грузия была, есть и (должна) быть полностью нейтральной по отношению к своим двум соседним и дружественным странам. 

Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в получасовом интервью телеканалу <Рустави-2> о вооруженном противостоянии между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе и позиции Тбилиси в этом процессе.

Саломе Зурабишвили подчеркнула нейтралитет Грузии в вооруженном конфликте между Арменией и Азербайджаном. "Экономики всех наших трех наших стран или развитие завист от этого мира и стабильности", - сказала она.

По словам президента Зурабишвили, на этой неделе запланированы телефонные разговоры с руководителями Азербайджана и Армении. По ее словам, основным посылом Тбилиси для Баку и Еревана по-прежнему будет предложение платформы для диалога в Тбилиси и прекращения огня, "чтобы прекратить человеческие жертвы".

В то же время, по словам президента Грузии, "с сегодняшнего дня слышно с обеих сторон, что они готовы началу функционирования Минской группы. Мы должны содействовать этому. Посмотрим, когда и как сможет собраться Минская группа, хотя бы в Грузии". По словам президента, она вновь подтвердит лидерам соседних стран, что "мы сделаем все, и мы готовы ко всему, что для них приемлемо, ради того, чтобы добиться, в первую очередь, деэскалации, прекращения огня и мирных переговоров".

Говоря о потенциальных рисках для Грузии от продолжающегося конфликте в Нагорном Карабахе, президент Зурабишвили подчеркнула возможное нарушение транзитной функции страны и необходимой для этого стабильности.

"Мы регион, который важен как транзитный регион с точки зрения энергетики. Наш будущий потенциал связан с развитием транзита, транспорта, связи, черноморского развития. Это самый большой риск, что можем утерять наш главный козырь - стабильность. Мы часто говорили, что мы островок стабильности и демократии в регионе, это необходимо восстановить", - сказала президент Грузии, передает Civil Georgia.

По ее же словам, "это будет не только в наших интересах, потому что

наш транзит приносит пользу экономике Азербайджана и экономике

Армении, обе страны зависят от этого, так же как и мы зависим. Это и

риск, и шанс, мы реально зависим друг от друга, и поэтому я не вижу

другой перспективы, кроме мира".

В то же время, по словам президента Грузии, "другие силы могут быть заинтересованы в том, чтобы здесь не все было в порядке, это всем понятно", и добавила, что такой иностранной силой считает "нашего северного соседа". В этом контексте она акцентировала внимание на "ложные новости", как будто "мы друзья одной страны (больше), чем другой, что мы помогаем той или другой (стороне)".

По словам президента, <это типичная дезинформация, потому что для нас так важно быть нейтральными в этом конфликте, чтобы не было у нас дисбаланса между двумя нашими соседями: Если кто-то пытается представить реальность иначе, это очень плохо для нас, плохо для региона>.

Наконец, вопрос журналиста о том, предоставит ли Тбилиси Москве коридор для пропуска российских войск в Армению, президент назвала гипотетическим вопросом и сказала: "мы выступили с заявлением после заседания Совета национальной безопасности, в котором четко сказано, что приостановлено разрешение, которое касается военного транзита, в любой форме: Это предварительный ответ, но и это вопрос является гипотетическим на сегодняшний день".

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