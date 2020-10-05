Понедельник, 5 Октября 2020 21:53

АрмИнфо.Все утверждения военно-политического руководства Азербайджана, что войска Армии обороны Арцаха целью своих атак делают гражданское население - дезинформация. Об этом в ходе брифинга 5 октября сообщил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Напомнив о том, что сегодня с раннего утра на передовой шли ожесточенные бои, противник подверг ракетному обстрелу населенные пункты Ованнисян отметил, что подразделения АО прибегают к ответным мерам, но в отличие от противника, делают мишенью исключительно объекты военного назначения.

Он также рассказал, что благодаря грамотной и блестящей тактической операции проведенной Армией обороны Арцаха, удалось отбросить противника, причинив ему серьезный ущерб в живой силе, более 200 человек. Он отметил, что противник зачастую маленькие удачи пытается выдать за большие успехи, при этом подкрепляя их сфальсифицированными видеороликами. "Только на южном направлении они потеряли сегодня более 200 человек. Пусть сегодня попытаются показать свои успехи", - сказал он, призвав ждать хороших новостей.

При этом Ованнисян добавил, что сегодня, к сожалению, они не успели подытожить данные потерь противника, и завтра будут представлена статистика за два дня.