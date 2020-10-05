Понедельник, 5 Октября 2020 19:17

АрмИнфо.Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом обстоятельно обсудил ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает МИД РФ, министры высказали серьезную озабоченность, в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями, и призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности.

Подчеркнуто важное значение дальнейших согласованных действий сопредседателей минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением Президентов России, США и Франции. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.