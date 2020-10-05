Понедельник, 5 Октября 2020 18:48

АрмИнфо. Франция мобилизует свои усилия для достижения прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также возобновления переговоров. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Франция мобилизует свои усилия для достижения прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также возобновления переговоров. Была достигнута договоренность с российским коллегой (Сергеем Лавровым - ред.) относительно необходимости срочных мер. Это было сделано в рамках сопредседательства двух стран в Минской группе" - отмечает Ле Дриан.

Министр добавил, что "вновь изложил аналогичную позицию" в ходе переговоров министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном.

В свою очередь в пресс-службе МИД РА сообщили, что Ле Дриан и Мнацаканян коснулись последних событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. В связи с этим министр Мнацаканян проинформировал своего коллегу о преднамеренном обстреле Азербайджаном крупных населенных пунктов, мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры в столице Арцаха. Глава МИД Армении резко осудил действия военно-политического руководства Азербайджана, сопровождающиеся грубыми нарушениями международного гуманитарного права.

Он также выразил глубокую озабоченность по поводу прямого участия иностранных вооруженных террористов, переброшенных в Азербайджан с Ближнего Востока при поддержке Турции в военных действиях, развязанных АР, что ведет к нарушению региональной безопасности и мира.

Обе стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения боевых действий и необходимые шаги в этом направлении в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.