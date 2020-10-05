Понедельник, 5 Октября 2020 18:48

АрмИнфо.На передовой идут ожесточенные бои, продвижение вражеских войск пресекается. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованисян.

Он также разъяснил заявление пресс-секретарь президента Арцаха об отводе войск на некоторых направлениях, констатировав, что некоторые перестановки, маневры войск на данном этапе ничего не определяют. При этом Ованнисян посоветовав не обращать внимания на пропагандистские сообщения противника.

В сою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян проинформировала, что Армия обороны Арцаха в южном направлении уничтожила 1 вражеский танк и 2 БМП.