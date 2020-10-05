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 Понедельник, 5 Октября 2020 17:03

Президент Армении: Участие неконтролируемых террористов-джихадистов в войне в Нагорном Карабахе противоречит всем международным нормам

Президент Армении: Участие неконтролируемых террористов-джихадистов в войне в Нагорном Карабахе противоречит всем международным нормам

АрмИнфо.На территории Азербайджана, развязавшего войну в Карабахе, есть турецкие генералы, советники или, что еще хуже, нанятые Турцией террористические группы джихадистов из Сирии. Как может третья страна вмешаться в конфликт, призвав на помощь неконтролируемых террористов, что противоречит всем международным нормам. Такое мнение в интервью китайскому медиахолдингу Caixin Media выразил Президент Республики Армения Армен Саркисян.

Президент коснулся также истоков Карабахской проблемы. Народ Нагорного Карабаха, который был частью Азербайджана в течение 70 лет советской власти, после распада Советского Союза решил покинуть Азербайджан через референдум и объявил независимость. Реакция Азербайджана не была реакцией ХХ века, он послал войска, устроил резню, конфликт превратился в войну. Война закончилась в 1994 году, когда начались переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, тремя сопредседателями которой являются США, Франция и Россия.

<Переговоры длились 26 лет. Любые переговоры, будь то коммерческие или между сторонами конфликта, могут быть удовлетворительными, а могут быть и нет. Это нормально. Вы должны набраться терпения, потому что альтернатива - война. Азербайджан решил удалиться из-за стола переговоров и выбрал путь войны. Это происходило несколько раз, приводя к локальным столкновениям, как то было и в 2016 году. Но на этот раз все иначе, потому что сейчас Турция напрямую вовлечена в этот конфликт. Турция имеет большое количество войск в Азербайджане, и в азербайджанском Нахичевани, который сегодня фактически контролируется Турцией>, - сказал Президент Армении.

Президент выразил убежденность, что договоренности Турции с США не позволяют этой стране предпринимать такие шаги. <Я абсолютно убежден, что соглашения, подписанные Турцией - членом НАТО, запрещают все это. Но эта страна игнорирует это. Теперь у нас есть факты, что в Нагорном Карабахе используется не только американское оборудование, но и дроны производства разных стран, в том числе Турции, которые используются не только в Арцахе, но и против Армении>.  Свои действия турки оправдывают тем, что являются этническими братьями азербайджанцев. Извините, но тюркских народов так много, что у турок есть этнические братья и на Северном Кавказе, и во всех регионах России, в Средней Азии, а также в Северном Китае. Если они ищут этнических братьев, значит ли это, что они могут вмешиваться в дела всех этих стран, чтобы поддержать <этнических братьев>? Это совершенно недопустимо.

Турция заявляет, что в Армении есть боевики РПК, что является

абсолютной чепухой. Боевиков РПК здесь нет. У нас в Армении есть

курдско-езидское население. Все они хорошие граждане Армении.

Некоторые из них живут в Нагорном Карабахе, они и там хорошие

граждане. А когда есть опасность, они защищают свою страну. Они граждане Армении или Нагорного Карабаха.

Саркисян, в частности, также отметил, что современная Турция, которая последние 30 лет переживала экономические трудности, становится все более небезопасной в своих действиях. <Турция вовлечена в конфликты на Юге, Севере, Востоке и Западе. Посмотрите на Сирию, Ирак, Ливию, они были в Египте, теперь Средиземноморье, Греция, теперь и Армения. У Турции проблемы по всей окружности. Некоторые аналитики говорят, что это возвращение Османской империи, возвращение того, что произошло 100 лет назад.

Он выразил уверенность, что война, начатая Баку, была спровоцирована или даже направлена Анкарой. <Дело в том, что совершенно очевидно, что нападение было организовано вместе с Турцией или же Турция принимало в этом большое участие. <В тот момент, когда Турция будет оттеснена от этого, через некоторое время у нас будет перемирие, поскольку стороны будут вести переговоры под эгидой стран-сопредседателей Минской группы - России, США, Франции. Я надеюсь, что через некоторое время после прекращения огня мы сможем вернуться за стол переговоров. В противном случае будет только напряженность из-за этого конфликта, и в этом случае никто не выиграет - ни Европа, потому что существует связь между Европой, Центральной Азией, всей Евразией, и не Китай, потому что некоторая часть Шелкового пути проходит через Кавказ. Ни России, ни даже сама Турция>, отметил Президент.  <И все это происходит в то время, когда все - Китай, мы, Америка, Россия - борются с коронавирусом. Каким же бесчеловечным должно быть поведение, когда зная, что ваши солдаты могут заразить друг друга, посылать их сражаться. Как должно быть бесчеловечно стрелять в мирных жителей, бомбить города и села, когда вы знаете, что люди пытаются изолироваться, держаться на расстоянии, потому что есть коронавирус. Армяне Нагорного Карабаха ведут три войны, они одновременно воюют Азербайджаном, Турцией и коронавирусом>, - подчеркнул президент.

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