Понедельник, 5 Октября 2020 16:18

АрмИнфо. Россия, США и Франция готовят совместное заявление министров иностранных дел по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщил 5 октября глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас мы готовим заявление министров иностранных дел трех стран, но и, конечно же, надо думать не только о заявлениях, а о тех конкретных шагах, которые можно предпринять для прекращения кровопролития и все-таки возвращения ситуации в русло переговоров", - сказал министр, слова которого приводит ТАСС.

Как отметил Лавров, Россия поддерживает контакты с Арменией и Азербайджаном, а также обсуждает тему Нагорного Карабаха с другими государствами, в частности с Турцией и Ираном. "Сегодня мы с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом обсуждали, в том числе, Карабах по телефону. "Тройка" сопредседателей Минской группы ОБСЕ в лице президентов России, Франции и США выступила с сильным заявлением", - добавил Лавров.