Понедельник, 5 Октября 2020 15:10

АрмИнфо. Армия обороны Арцаха нанесла ответные удары по Азербайджану. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

По его словам, цели успешно поражены.

Отметим, что уже несколько дней ВС Азербайджана активно обстреливают столицу Нагорного Карабаха - Степанакерт и Шуши.