Понедельник, 5 Октября 2020 15:00

АрмИнфо. Президент РФ Владимир Путин не обсуждал ситуацию в Нагорном Карабахе с лидерами Турции и Азербайджана, поскольку такие переговоры не были включены в его рабочий график. Об этом сообщает пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ФАН.

"Связано с рабочим графиком. Это вовсе не значит, что у России дефицит в рабочих контактах. Лавров в постоянном контакте с Азербайджаном и Турцией. Российско- азербайджанский диалог осуществляется на высоком уровне, на постоянной основе", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему Путин поговорил о Карабахе с премьер-министром Армении, но не с Баку или Анкарой.

Песков добавил, что при необходимости переговоры с президентами Турции и Азербайджана могут состояться.

"Если будет нужно, Путин обсудит ситуацию с визави. Пока планов на эту неделю нет. Но речь идет о войне, ситуация развивается быстро", - подытожил пресс-секретарь президента РФ.