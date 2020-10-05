Понедельник, 5 Октября 2020 13:01

АрмИнфо. Никто не может и не должен пытаться ограничивать реакцию президента Франции Эмманюэля Макрона на, звучащие из Анкары, чрезвычайно опасные и необдуманные политические заявления относительно ситуации вокруг Арцаха. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор института стран Восточной Европы и СНГ , доктор Александр Цинкер.



“Россия, США и Франция являются сопредседателями Минской группы по карабахскому урегулированию. Меж тем, статус сопредседателей предполагает нейтральность правительств этих стран и их представители при принятии решений. До сих пор сопредседателям группы удается выступать единым голосом, равноудаленным от враждующих сторон. И это несмотря на то, что член МГ ОБСЕ Турция пытается представить, то Россию, а в последнем конфликте – Францию, как сторону, выступающую с позиций Армении и Арцаха”, - считает он.

Согласно израильскому политологу, ответ на вопрос о мотивации подобных действий Турции лежит на поверхности и Эрдоган этого даже не скрывает. Цинкер убежден в следующей логике подобных действий - раз у Армении есть поддержка в лице одного из сопредседателей, необходимо срочно ввести четвертого – Турцию, которая будет поддерживать Азербайджан.

В этом свете, исходя из сложившейся ситуации, президент Франции Макрон, активно выступающий с инициативами по урегулированию конфликта, по оценкам Цинкера, должен выражать свое отношение к странам, участвующим в конфликте объективно, совместно с другими сопредседателями.

“При этом, я бы не спешил с ответом на вопрос - перехватила ли Франция у России инициативу урегулирования конфликта. Принимать решения будут три сопредседателя совместно. И если сегодня США больше заняты межпартийной борьбой в преддверие президентских выборов, которые пройдут через месяц, то Россия, понимая, что конфликт напрямую затрагивает ее интересы на Южном Кавказе, и сложные отношения с Турцией, выбрала в этот раз осторожную тактику”, - подчеркнул он.

На этом фоне, активные действия президента Макрона, на взгляд израильского политолога, инициированы несколькими причинами. В частности, откровенным беспокойством за судьбу армянского народа, противостоянием с Турцией и подтверждением своего, совместного с Германией, лидерства в Европе. В любом случае, внезависимости от мотивации подталкивающей президента Франции к действию, главным Цинкер считает их направленность на остановку кровопролития и решение затянувшего конфликта.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования номинально идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента. В МГ ОБСЕ также входят, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.