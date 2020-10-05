Понедельник, 5 Октября 2020 12:50

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека получил запрос Армении с требованием принять промежуточные меры в отношении Турции в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, сообщили РИА Новости в пресс-службе 5 октября.

"Суд получил от Армении запрос на основании правила 39 против Турции", - сообщили в суде.

Собеседник агентства не пояснил, когда именно будет рассмотрен этот запрос. Согласно практике суда, запрос может рассматриваться в течении нескольких дней.

Ранее представительство Армении в ЕСПЧ сообщило, что Ереван обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой принять меры против Турции, указав на помощь, оказываемую этой страной Азербайджану во время эскалации в Нагорном Карабахе. В сообщении говорится, что при направлении запроса учитывалось грубое нарушение международного гуманитарного права и Европейской конвенции о правах человека.

Это второй запрос Армении за неделю на применение 39-й статьи. Ранее Ереван подал запрос в ЕСПЧ на применение промежуточных мер в отношении Азербайджана. В принятом решении суда отмечается, что сложившаяся в Карабахе ситуация может привести к риску нарушений Конвенции по правам человека. Чтобы предотвратить такие нарушения и в соответствии с правилом 39 регламента суда, ЕСПЧ попросил Азербайджан и Армению воздерживаться от принятия каких-либо мер, в частности военных действий, которые могут привести к нарушениям прав гражданского населения, гарантированных Конвенцией, в том числе к созданию угрозы их жизни и здоровью.