Понедельник, 5 Октября 2020 12:46

АрмИнфо.Министр иностранных дел Швеции Анн Линде призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирным переговорам по нагорно-карабахскому урегулированию, при этом

призывает другие страны прекратить военное участие во вспыхнувшем конфликте.

По словам Линде развитее событий, вызывает тревогу, о большое число погибших в связи с обострением конфликта, в том числе и среди гражданского населения вызывает сожаление. "И сейчас самое главное, чтобы боевые действия немедленно прекратились и стороны вернулись за стол переговоров", - заявила министр иностранных дел Швеции.

Также сообщается, что Линд в эти дни планировала посетить Ереван и Баку, однако было принято решение отказаться от визита в связи с эскалацией ситуации в регионе и небезопасностью воздушного пространства. Однако, глава МИД Швеции переговорила со своими коллегами из Армении и Азербайджана, которые по-разному представляют, кто несет основную тяжесть эскалации конфликта.

По ее словам с 1 января Швеция перейдет председательство в ОБСЕ, а это означает, что на нее возложена очень большая ответственность в этом вопросе.

Коснувшись вопроса о переброске Турцией наемников в зону конфликта, Линд выразила убеждение, что главное сейчас, чтобы стороны снова сели за стол переговоров и чтобы никакие другие страны не вмешивались в этот конфликт, оказывая военную поддержку сторонам.

"Вы должны немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров", - сказал министр иностранных дел Швеции.