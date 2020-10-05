Понедельник, 5 Октября 2020 11:39

АрмИнфо.Очень интересная тенденция наблюдается - Азербайджан ряд территорий Арцаха признает армянскими в своих заявлениях. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Говоря о ситуации на передовой, представитель МО РА напомнил, что противник с утра предпринял наступление в южном направлении линии соприкосновения войск, вместе с тем с утра наносит ракетные удары по Степанакерту. По его словам, удары наносятся из РСЗО "Смерч", турецких реактивных систем залпового огня T-300 "Kasirga", реактивных система залпового огня "Полонез".

Он также сообщил, что информация о жертвах в результате бомбежки Степанакерта уточняется.

При этом он подчеркнул, что несмотря на превосходящие силы противника, подразделения АО Арцаха предпринимают все усилия для пресечения атак противника.