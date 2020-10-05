Понедельник, 5 Октября 2020 10:47

АрмИнфо."Я сравниваю эту войну с терактом, терактом, к которому, к сожалению, мир уже привык", - заявил в интервью телеканалу France24 премьер- министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Азербайджан много лет пропагандирует антиармянскую ненависть, сеет ненависть в своем обществе против каждого армянина.

Это можно увидеть по многим фактам, когда, к примеру, людям с армянскими фамилиями, которые являются гражданами Турции, России и других стран, запрещен въезд на территорию Азербайджана. В прошлом году во время финала Кубка УЕФА армянский футболист Генрих Мхитарян фактически отказался от участия в финале из-за атмосферы ненависти. "Для полноты картины хочу рассказать еще об одном случае. В 2004 году азербайджанский офицер, участвовавший в семинаре НАТО, убил армянского офицера, принимавшего участие в том же семинаре в Будапеште. Венгерский суд приговорил азербайджанского офицера к пожизненному заключению. После отбытия некоторого срока в Венгрии офицер был экстрадирован в Азербайджан, где президент этой страны его в тот же день его помиловал, а убийцу сделали героем", - отметил премьер-министр РА. Он также отметил, что в настоящее время сложилась ситуация, когда наемники и террористы, завербованные Азербайджаном в Сирии, воюют против Армении и Карабаха.

Никол Пашинян считает, что азербайджанский народ является пленником диктаторского правления, а представление армян в качестве врага является для Алиева хорошей возможностью для продления диктаторского правления, нарушений вопросов, связанных с демократией, свободой

слова, защиты прав человека, свободы слова. "Давайте посмотрим на текущую ситуацию: сегодня, например, социальные сети в Азербайджане сильно ограничены, в отличие от Армении, где социальные сети открыты", - отметил премьер-министр РА.