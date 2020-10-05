Понедельник, 5 Октября 2020 10:13

АрмИнфо.Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена провести телефонный разговор с лидерами Азербайджана и Армении и выразила готовность при возможности принять заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта в Тбилиси.

"Настало время провести разговоры с президентами, которые запланированы на этой неделе... важно сохранить то, что Грузия придерживается нейтралитета в отношении обеих соседних стран. Экономика наших стран и развитие зависят от стабильности и мира",- заявила Зурабишвили в интервью телекомпании "Рустави 2".

По ее словам, грузинская сторона призвала стороны к прекращению огня, чтобы избежать жертв конфликта.

"С обеих сторон замечаются предпосылки к готовности задействования Минской группы ОБСЕ. Я думаю, что мы должны содействовать проведению заседания, хотя бы в Грузии. Мы сделаем все и готовы ко всему, что является приемлемым для них",- заявила президент