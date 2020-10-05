Понедельник, 5 Октября 2020 10:13

АрмИнфо.По мере эскалации нагорно-карабахского конфликта, растет число нападений с применением тяжелого вооружения взрывного действия на населенные пункты, что приводит к гибели мирных жителей. Об этом говорится в заявлении Международный комитет Красного Креста (МККК).

"МККК решительно осуждает неизбирательные обстрелы, о которых приходят сообщения, а также другие предполагаемые незаконные атаки с использованием оружия взрывного действия в городах, поселках и других жилых районах, где гражданские лица теряют жизнь и страдают от ужасных ранений. Необходимо принять все возможные меры для защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры - такой, как больницы, школы и рынки", - заявил региональный директор МККК в Европе и Центральной Азии Мартин Шюпп.

По его словам, защите подлежат также источники воды для гражданского населения. "Таковы обязанности в соответствии с международным гуманитарным правом", - подчеркнул региональный директор.

В МККК отметили, что получают информацию, что в результате боевых действий в регионе с 27 сентября погибли и были ранены десятки мирных

жителей по обе стороны линии соприкосновения.

"В последние дни возросло использование тяжелого и взрывного оружия в густонаселенных районах. Сотни домов и ключевых объектов инфраструктуры, таких как больницы и школы, были разрушены или повреждены в результате сильного артиллерийского огня и воздушных атак, в том числе ракет. Другие инфраструктуры, такие как дороги, электричество, газ и сети связи, также были повреждены. Семьи перемещаются в поисках безопасного убежища, а другие укрываются под землей в неотапливаемых подвалах, укрываясь днем и ночью от насилия.

Применение оружия взрывного действия с большой площадью поражения против военных целей в густонаселенных районах может нарушать международное гуманитарное право, которое запрещает неизбирательные и несоразмерные нападения", - говорится в заявлении.

При этом в МККК считают, что следует избегать применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения в населенных районах, если не приняты меры для уменьшения риска нанесения ущерба гражданскому населению.