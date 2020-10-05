Понедельник, 5 Октября 2020 10:05

АрмИнфо. В течение ночи и на данный момент на линии сокрикосновения карабахско-азербайджанских войск бои продолжаются с различной интенсивностью. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс- секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян

Меж тем как сообщает АО Арцаха, всю ночь ситуация была стабильно напряженная, противник готовится к наступлению. "АО наблюдает за всеми передвижениями противника, и готова на самом высоком уровне выполнять поставленные перед ней боевые задачи", - отмечается в сообщении.

Стоит также заметить, что ночью Минобороны РА в лице Шушан Степанян опровергло информацию противника о том, что якобы армянские ВС нацелились на территорию Хызы и Апшерона. "Очередная ложь очевидным образом свидетельствует о том, что Азербайджан готовит почву для провокации",- отметила Степанян.

Министерство обороны Армении также официально отметило, что заявления руководства Азербайджана о том, что якобы был произведен удар с территории Республики Армения в направлении Мингечаура, являются очередной фальсификацией. "Никакого огня из Армении в направлении Азербайджана не велось. Это очередной результат отчаянных конвульсий азербайджанской стороны",- резюмировала она