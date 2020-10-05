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 Понедельник, 5 Октября 2020 10:03
Александр Аванесов

Жозепп Боррель:  Боевые действия следует немедленно прекратить

Жозепп Боррель:  Боевые действия следует немедленно прекратить

АрмИнфо.  Боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта следует немедленно прекратить.

 

Об этом в своем блоге на Twitter написал Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, в минувшее воскресенье он провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Рост потерь среди гражданского населения недопустим. "Бои следует немедленно прекратить. Переговоры должны начаться как можно скорее в рамках

Минской группы ОБСЕ", - написал глава европейской дипломатии.

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