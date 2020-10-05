Понедельник, 5 Октября 2020 10:03

АрмИнфо. Боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта следует немедленно прекратить.

Об этом в своем блоге на Twitter написал Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, в минувшее воскресенье он провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Рост потерь среди гражданского населения недопустим. "Бои следует немедленно прекратить. Переговоры должны начаться как можно скорее в рамках

Минской группы ОБСЕ", - написал глава европейской дипломатии.