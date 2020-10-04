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АрмИнфо. Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян в очередной раз обратился к международному сообществу с призывом обратить внимание на военные преступления, совершенные азербайджанскими вооруженными силами в последние дни в Арцахе.
Только сегодня, по его словам, Азербайджан начал интенсивные атаки на столицу Степанакерт, нанося удары по гражданской инфраструктуре, зданиям с применением кассетных бомб, в результате чего имеются жертвы среди гражданского населения.
<В Арцахе гуманитарная катастрофа. Призываю международное сообщество отреагировать должным образом. Хватит разговаривать, пора действовать! Не будьте слепыми>, - призвал Омбудсмен.
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|Президент Арцаха выразил готовность оказать содействие талышам и лезгинам в борьбе за независимость
|Омбудсмен Арцаха международному сообществу: <Хватит говорить! Действуйте! Не будьте слепыми!>
|Глава МИД Азербайджана рассказал сопредседателю МГ ОБСЕ от России о текущей ситуации в зоне карабахского конфликта
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|Замглавы МИД Армении: Мировому сообществу известно - эта навязанная или спровоцированная война была заранее спланирована с Турцией
|Президент Арцаха: Армия полностью выполняет поставленную перед ней боевую задачу
|Президент Арцаха: Удар по Гяндже был предупреждением властям Азербайджана
|Представитель МО Армении: Если противник не сделает соответствующих выводов, продолжим наносить соразмерные и сокрушительные удары
|Тоноян предупредил противника: Ответные действия АО Арцха будут иметь ужасающие последствия для Азербайджана
|Политики Франции: Позиции нейтралитета, в рамках которого Франция в течение нескольких десятилетий стремилась проложить путь к миру, больше не существует
|Арам I: <Мы победим нашей крепкой верой и жизнью!>
|Минобороны: Все звенья Военно-медицинской службы ВС приведены в степень боевой готовности, и укомплектованы необходимым медицинским персоналом
|Прогноз: Путь Алиева завершится падением азербайджанской государственности
|Подразделения АО Арцаха сбили 3 самолета и подбили 2 танка противника
|Канцлер Германии предложила сторонам конфликта гуманитарную паузу для выноса тел погибших солдат
|Замминистра: Армения ожидает от Украины нейтральной реакции в связи с событиями в зоне карабахского конфликта
|Мнацаканян в беседе с Боррель выразил обеспокоенность прямым участием Турции в агрессии Азербайджана против Арцаха
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