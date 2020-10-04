Воскресенье, 4 Октября 2020 19:09

АрмИнфо. Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян в очередной раз обратился к международному сообществу с призывом обратить внимание на военные преступления, совершенные азербайджанскими вооруженными силами в последние дни в Арцахе.

Только сегодня, по его словам, Азербайджан начал интенсивные атаки на столицу Степанакерт, нанося удары по гражданской инфраструктуре, зданиям с применением кассетных бомб, в результате чего имеются жертвы среди гражданского населения.

<В Арцахе гуманитарная катастрофа. Призываю международное сообщество отреагировать должным образом. Хватит разговаривать, пора действовать! Не будьте слепыми>, - призвал Омбудсмен.