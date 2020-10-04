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 Воскресенье, 4 Октября 2020 17:45
Марианна Мкртчян

Минобороны Армении представило документальные доказательства распространения противников дезинформации о взятии Джабраила и Матагиса

Минобороны Армении представило документальные доказательства распространения противников дезинформации о взятии Джабраила и Матагиса

АрмИнфо. Минобороны Армении обещает документальные доказательства распространения противников дезинформации о "взятии Джабраила и Матагиса".

Так, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Фейсбук, в частности, написала: "Страницы официальных лиц Азербайджана и Турции в Twitter сейчас один за другим, празднуют "освобождение Джабраила", что является очередной фальсификацией. А чуть позже документально представим побег из Матагиса".

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