Воскресенье, 4 Октября 2020 17:26

АрмИнфо. Азербайджан пошел на Армению по всему фронту. Как всегда все это произошло достаточно неожиданно, но я думаю, что наши славные разведчики располагали информацией о подготовке этой войны. Об этом заявил военный эксперт, полковник ГРУ в отставке Александр Жилин.

По его словам, эта война готовилась как минимум 2 года. Азербайджан натаскивали турецкие и американские специалисты. И я не рассматриваю эти боевые действия как схватку за Карабах. Карабах здесь совершенно вторичен. Это война, как считает бывший военный разведчик, Эрдогана за Кавказ с Россией. А Карабах - это Casus belli. И то, как мы до сих пор выстраивали отношения с Турцией, сейчас нам вылезет боком, - сказал эксперт.

<Посмотрите на заявления турецкого лидера. Они жесткие, они конкретные. И, фактически, Эрдоган заявил, что Азербайджан является ресурсом для достижения определенных целей, которые этот человек ставит. А цели эти весьма и весьма глобальные. И как бы тут у нас не посмеивались над господином Эрдоганом, сегодня это один из самых эффективных политиков. Он циничен, он хитер и его команда умеет просчитывать ситуацию наперед>, - заявил Жилин. <Если мы оценим наши взаимоотношения с Турцией при Эрдогане, и я это говорю с чувством некоторого позора, он нас <поимел> везде, где только можно. Мы прогибались и строим атомную станцию, мы протянули трубопровод, мы открыли наши рынки ему. Сегодня, когда мы понесли такие затраты на строительство этих газо- и нефтепроводов, нам фактически перекрыли поставки, мы в сплошных убытках>, - подчеркнул эксперт.

<Более того, вот эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, она чрезвычайно опасна для Российской Федерации. Почему? Потому что мы - многонациональное государство. И пока все анализирует Карабах, оккупированные эти территории или не оккупированные, не в этом опасность, Азерабайджан используется как плацдарм, как ресурс и становится, скажем об этом откровенно, нашим стратегическим врагом. И говорить сегодня, что можно как-то договариваться с Алиевым путем каких-то политических консультаций, бред! Можно договориться с позиции жесткости. Например, поставить условие, что через 72 часа мы закрываем весь азербайджанский бизнес в РФ, начиная с рынков и заканчивая всеми этими <футсити>. Или мы можем отработать с курдами, что бы в Турция содрогнулись от этого. У нас есть и другие ресурсы, которые мы обязаны задействовать, чтоб на корню погасить все это>, - считает Жилин.

По словам эксперта, ситуация которая развивается вокруг Карабаха, для России может быть катастрофичной. Она может взорвать многонациональную Россию изнутри, достаточно провокаций, <организованных ЦРУ>, или <хлопцами из Украины>. <И все это превратится в кровавое месиво, а у нас не будет сил остановить все это>, - подчеркнул эксперт, напомнив и о возможности активизации <спящих ячеек> на российском Кавказе и всего того, о чем заявлял директор ФСБ.

Эксперт подчеркнул, что речь идет о том, что <если Эрдогану удастся достичь определенных целей, и, не дай Бог, мы предательски сдадим Армению, тогда наш авторитет на Кавказе обнулится полностью. Мы не сможем более контролировать там ситуацию. Поэтому когда речь идет об этой войне, надо отдавать себе отчет - сперва Украина, затем Восточная Европа, затем Беларуссия и затем эта <войнушка>. Это все события одного единого антироссийского плана>. <Я думаю, что наша разведка докладывает нашему политическому руководству обо всем этом. И один из признаков тому - учения <Кавказ 2020>, которые провели, значительно увеличив потенциал. Это было своего рода предупреждение - <Ребята, не надо играть с огнем!>. Не услышали. Ни Эрдоган, ни Алиев. Консолидация там происходит на уровне Вашингтон, Анкары и Баку. И вот это все - технологическое выстраивание пути для того, чтобы организовать в России межэтническую межнациональную войну, самую тяжелую, из которой выхода практически нет, организовать внутренний взрыв в РФ, который разорвет нашу страну>, - считает бывший разведчик.

Эксперт считает, что ситуацию надо рассматривать как критическую и давить все рычаги воздействия на Турцию, и прежде всего, на Турцию. Потому что если ситуация будет идти в направлении реализации задействованного плана, Россия не только потеряем Кавказ, а может потерять страну.

<Я хочу обратиться к кремлевским людям, пусть вам подготовят справку историческую о взаимоотношениях России и Турции. Сколько раз Турцию снаряжали против России? И кто сказал вам господа, продавшие С400

нашему непримиримому противнику, что эти ракеты не будут применены против наших самолетов, взлетающих из Гюмри? Хоть одно обещание, данное Путину Эрдоганом, выполнено? Что мы не видим, как нас Турция атакует в Сирии? Мы не видим, что она нас атакует в Ливии, пытаясь выбросить оттуда всю нашу нефтедобычу? Приведите мне пример, кто еще так активно противодействует сегодня России как Турция? Даже США так активно не противодействует, как это делает Эрдоган. Он сильный политик, у него только победы, а у нас - блеф> - резюмировал свои мысли Александр Жилин.