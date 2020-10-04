Воскресенье, 4 Октября 2020 14:37

АрмИнфо. Армия полностью выполняет поставленную перед ней боевую задачу. Об этом 4 октября в обращении к соотечественникам заявил президент Арцаха Араик Арутюнян.

По его словам, все - от командующего Армии обороны, генерала Джалала Арутюняна до рядовых солдат блестяще справляются с поставленными задачами. <Сегодня я хочу сказать, что в лице этой армии мы имеем самую профессионально подготовленную армию в мире>, - сказал глава арцахского государства, подчеркнув, что военнослужащие АО борются за каждый сантиметр родины.

Президент сообщил, что подписал сегодня указ о присвоении пятерым военнослужащим звания Герой Арцаха. В их числе, Давид Григорян, который в Физулинском направлении уничтожил 15 танков врага и 1 БМП, Эдгар Маркосян, уничтоживший в талышском направлении 10 танков противника, Юрий Алавердян, подбивший в Физулинском направлении 9 танков, полковник Шакарян, организовавший блестящую оборону и нанесший врагу большой урон. Посмертно звания Герой Арцаха удостоен Давид Газарян, героиечски защищавший оборонительный пункт.