Воскресенье, 4 Октября 2020 14:34

АрмИнфо. Удар по Гяндже был предупреждением властям Азербайджана. Об этом 4 октября в обращении к соотечественникам заявил президент Арцаха Араик Арутюнян.

Он подчеркнул, что на протяжении уже нескольких дней враг обстреливает из <смерчей>, <полонезов>, другими современными дальнобойными ракетными системами столицу Арцаха - Степанакерт. Каждую минуту над городом появляются беспилотные летательные аппараты. <В ответ на эти действия сегодня мною впервые был дан приказ о нанесении ракетного удара по Гяндже, поскольку нас заставили. Очнитесь, потому что в случае необходимости эти удары продолжатся>, - заявил глава арцахского государства. Он добавил, что отдал приказ прекратить обстрелы чтобы дать противнику время подумать. <Держитесь подальше от мирных жителей. Это вы начали войну, нарушив нормы гуманитарного права, сделав мишенью мирных жителей>, - заявил Араик Арутюнян.

Он отметил, что армянские солдаты, все, до последнего готовы погибнуть ради Родины. Это священная отечественная война, которая требует объединения сил народа вокруг власти, поскольку сегодня, как никогда ранее, высока роль властей Республики Армения.

Президент Арцаха выразил уверенность в том, что семья Алиева понесет наказание за это преступление. Народ Азербайджана стал жертвой своих правителей. Поэтому необходимо бороться единым фронтом против властей Азербайджана.