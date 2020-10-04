Воскресенье, 4 Октября 2020 14:12

АрмИнфо. В Армении категорически отвергли утверждения азербайджанского министра обороны Азербайджана Закира Гасанова о том, что с территории РА осуществляются удары по Азербайджану, что приведет к расширению зоны боевых действий.

Так, министр обороны Армении Давид Тоноян в эфире "Зинуж" реагируя на это заявление Гасанова, в частности сказал:

"Министр обороны Азербайджана со своими глубокими военными знаниями наверное что-то перепутал с расширением зоны боевых действий, которые уже включают территорию РА. В частности, они уже включают населенные пункты Вардениского района, которые подверглись обстрелу с использованием тяжелой артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Если это для него это еще не расширение зоны боевых действий, то тогда пускай специалисты дадут оценку".

При этом он отверг утверждения Гасанова о том, что с территории РА были нанесены удары по Азербайджану. "С территории Армении по территории Азербайджана пока еще не производилось какого-то удара из дальнобойной артиллерии или ракет. Если для ВС Азербайджана или военно-политического руководства Степанакерт, Мартакерт, Гадрут, Мартуни и другие населенные пункты являются допустимыми территориями для боевых действий, то подразделения Армии обороны Арцаха профессионально и очень грамотно, четко отвечают и для Азербайджана будут ужасающие последствия", - подытожил Тоноян.