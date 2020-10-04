Воскресенье, 4 Октября 2020 13:40

АрмИнфо. Путь, на который встал президент Азербайджана Ильхам Алиев, завершится падением азербайджанской государственности. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-замглавы МИД Армении, Чрезвычайный и Полномочный посол Арман Навасардян.

"Этот путь заведет Азербайджан к жесткому военному, впоследствии политическому поражению. Однако, уже сегодня Алиев оказался в положении не позволяющем ему сойти с этого заведомо провального пути. Особенно в свете поведения Турции, ведущей себя по всем канонам варварской страны, последовательно нарушающей все международные правила", - подчеркнул он.

Начиная с 07:10 утра 27 сентября, населенные пункты, а также воинские части Республики Арцах подверглись интенсивному артиллерийскому и ракетному обстрелу азербайджанской армии. После чего мотострелковые и танковые подразделения противника перешли в наступление на северном и юго-восточном направлениях. На данный момент подразделения арцахской армии ведут бои, успешно отражая атаки противника.

По оценкам дипломата, прогнозировать сегодня сроки завершения войны, инициированной в подобных условиях, представляется невозможным. Особенно с учетом невозможности ее остановки посредством различных призывов. А также с учетом того, что Алиев инициировал новую войну, осознав невозможность продолжения переговорного процесса.

В этом свете, дипломат выразил убеждение в невозможности достижения перемирия или продолжения переговоров на данный момент. На его взгляд, сейчас время и ситуация диктуют Армении и Арцаху необходимость захвата новых территорий и очередного принуждения агрессора к миру.