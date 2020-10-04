Воскресенье, 4 Октября 2020 01:55

АрмИнфо. Возможность переговоров под эгидой России и размещение российских миротворцев в Карабахе снова всплыли на повестке дня сегодня. Однако сомнительно, захотят ли лидеры сторон пойти на расширение роли России. Можно предположить, что руководство Карабаха отнесется к такому сценарию благосклонно. Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо высказал известный израильский политолог и общественный деятель Авигдо Эскин.

По его словам, это предположение подкрепляется и активным участием в обороне бывших командиров, участвовавших в боях в девяностых и ушедших потом в политику, но не утративших военных навыков. Эти люди обсуждали уже не раз возможно расширения российского присутствия при возможности сохранения независимого статуса. Отношение премьер-министра Никола Пашиняна к такому развитию дел неоднозначно. Если не он сам, то многие в его окружении хотели бы видеть Армению более независимой от России, а Карабах (в тех или иных границах) – частью Армении, а не независимой республикой.

Тем не менее, в эти дни глава правительства Армении постоянно на связи с Москвой и дважды беседовал с Президентом Путиным. В то же время президент Ильхам Алиев воздерживается от прямых бесед с российским Президентом и явно ориентируется больше на Турцию и ее президента Эрдогана. И это при многолетних добрых личных отношениях между Алиевым и Путиным.

Как считает Эскин, при такой сложной картине важно уточнить, насколько серьезны планы Анкары в усиленном продвижении повышения своего статуса как участника переговоров между воюющими сторонами. Возможное стремление Эрдогана получить равный статус с Москвой едва ли может быть приемлем для Армении с Карабахом и для России. Однако военные действия имеют свою динамику, и патовое положение дел, как это видится сегодня, может привести к активизации российского фактора в деле урегулирования. Это происходит на фоне французской инициативы по прекращению огня. Однако у лидера Франции Макрона маловато опыта в делах Закавказья. Да и географическая отдаленность не способствует возможности его успеха. К этому можно еще прибавить и скептицизм Баку к его кандидатуре по причине теплых связей с армянской диаспорой.

Напомним, что накануне в международной прессе заговорили о возможности введении российских миротворцев в Карабах после того как премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть обсужден в рамках Минской группы ОБСЕ. Отвечая на вопрос журналиста, хотел бы он видеть российских миротворцев в Нагорном Карабахе, Пашинян в частности сказал: "Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ".

Вместе с тем, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил РБК, что Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении. «Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сказал Песков.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев заявил РИА Новости, что вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе созрел, нет сомнений, что он будет всесторонне изучен. Депутат напомнил, что в рамках ОДКБ у РФ и Армении есть совершенно четкие обязательства друг перед другом.

Меж тем, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть обсужден в рамках Минской группы ОБСЕ.

Отвечая на вопрос журналиста, хотел бы он видеть российских миротворцев в Нагорном Карабахе, Пашинян в частности сказал: "Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ".