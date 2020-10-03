Суббота, 3 Октября 2020 21:13

АрмИнфо. Сирия предупреждает об опасных последствиях вмешательства Анкары в конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики, переданном в субботу агентством SANA.

"Турция преследует цель еще более разжечь конфликт в Нагорном Карабахе, - говорится в документе. - Действия Анкары повсюду ведут к росту напряженности и обострению религиозной розни". Сирия призывает Ереван и Баку "принять меры к снижению военной эскалации и вести поиск урегулирования разногласий мирными средствами", отмечается в заявлении. "Правительству Азербайджана следует проявить бдительность, чтобы не попасть в турецкую ловушку, и ответить на армянские инициативы по сдерживанию конфликта и возвращению к диалогу", - подчеркивает сирийский МИД.