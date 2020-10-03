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 Суббота, 3 Октября 2020 21:08

Масис Маилян: Дипломатическая работа по убеждению прекращения агрессии против Республики Арцах осложняется турецким фактором

Масис Маилян: Дипломатическая работа по убеждению прекращения агрессии против Республики Арцах осложняется турецким фактором

АрмИнфо. Дипломатическая работа по убеждению прекращения агрессии против Республики Арцах осложняется наличием нового фактора - Турции - нового крупного игрока на Южном Кавказе - обстоятельства, которого нельзя не учитывать. Такое мнение выразил на состоявшейся сегодня в Степанакерте пресс-конференции министр иностранных дел Республики Арцах Маис Маилян.

Маилян подчеркнул, что фактически сложившийся тройственный союз из <стран-изгоев> Азербайджана и Турции, а также террористических группировок Ближнего Востока сегодня противостоят международному сообществу, которое высказало свою точку зрения, выступив с призывом прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Этот призыв наглым образом игнорируется этим союзом.

Маилян отметил, что дипломатические усилия должны поддерживать действия армии по принуждению противника к миру и наоборот. Поэтому необходимо восстановить линию соприкосновения, зафиксированную и получившую свое отражения во всех документах 1994 года при подписании соглашения о прекращении огня и достижению перемирия. Маилян подчеркнул бесперспективность военного решения конфликта, отметив, что именно нарушение Азербайджаном этой линии в 2016 году стало основой для развязывания широкомасштабной войны. Поэтому Азербайджан не должен получить новых территорий и сегодня.

Глава МИД Нагорного Карабаха подчеркнул важную роль руководителей стран сопредседателей МГ ОБСЕ - России, Франции, США,  Совета Безопасности ООН и других стран и международных организаций, призывающих к прекращению огня и мирным переговорам. Он заявил, что в условиях, когда этот тройственный союз противостоит всему мировому сообществу, Республика Арцах приняла сегодня заявление к странам мира признать независимость Нагорного Карабаха, с уверенностью, что этот шаг  послужит механизмом для установления мира в регионе.

Говоря о позиции Российской Федерации, благодаря последовательной позиции которой было, по словам Маиляна, было установлено перемирие в 1994 году, а также остановлена война 2016- го, то она и сегодня продолжает прилагать большие усилия в направлении прекращения боевых действий. Однако этот новый фактор - вовлеченность Турции в дела Южного Кавказа осложняет возможность убедить Азербайджан к прекращению военных действий и сесть за стол переговоров.

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