Суббота, 3 Октября 2020 20:13

АрмИнфо. Международное сообщество показало полное бессилие в вопросе Нагорного Карабаха. Об этом, как передает ТАСС, заявил 3 октября президент Сербии Александар Вучич на встрече с Национальным конвентом Сербии о вступлении в ЕС.

Вучич заявил, что выступает против замороженного конфликта в Косове и Метохии, поскольку нынешнее противостояние Армении и Азербайджана "показало, насколько опасны замороженные конфликты". "В этом конфликте мы видели абсолютное бессилие всего международного сообщества, поэтому я против состояния замороженного конфликта на Балканах. То, что происходит в Нагорном Карабахе, для нас большой урок, потому что замороженные конфликты означают столкновения в будущем, в которых международное сообщество бессильно. Поэтому я за то, чтобы решать вопросы сегодня и завтра, а не оставлять их нашим детям", - заявил президент.