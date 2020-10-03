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 Суббота, 3 Октября 2020 18:46
Александр Аванесов

Премьер-министр РА: Совместными усилиями мы должны сломать хребет врага

Премьер-министр РА: Совместными усилиями мы должны сломать хребет врага

АрмИнфо. Практически уже неделю народ Арцаха и народ Армении противостоит широкомасштабной азербайджано-турецкому террористическому нападению. Об этом в своем обращении к армянству заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, масштабы нападения беспрецедентны. Враг атакует в таком масштабе, который, по оценкам военных специалистов, в XXI часто не случались в той или иной стране мира. Сотни танков и боевых машин, тысячи снарядов и ракет, десятки самолетов, сотни беспилотных летательных аппаратов и идущие следом за ними десятки тысяч людей уже одну неделю атакуют позиции Армии обороны Арцаха на всем протяжении линии противостояния.

Никол Пашинян отметил, что анализ предыдущего дня показал, что одну позицию Армии обороны Арцаха нападают 150-200 вражеских солдат.

 

Причем, подобные атаки в течение дня повторяются несколько раз, сопровождая их ракетными и артиллерийскими обстрелами и применением бронетехники и БПЛА. По свидетельствам армянских военнослужащих, кроме азербайджанских вооруженных подразделений в боевые действия вовлечены сирийские наемники и террористы, специальные турецкие отряды.  По данным армянской стороны, около 150 высокопоставленных турецких военных находятся  на различных командных пунктах,  руководя боевыми действиями.

Это, по словам премьера, должно свидетельствовать то, какие тяжелые бои идут на передовой.  Уже неделю  подразделения Армии обороны Арцаха, отряды добровольцев  ведут бои не на жизнь, а на смерть на священной земле Арцаха.   В настоящий момент уже имеются многочисленные человеческие потери - военные и гражданские.  В большом количестве вышла из строя военная техника, но противник так и не сумел решить ни одну  военно- стратегическую  задачу. Беспрецедентен героизм, который проявляют солдаты, офицеры и генералы.  Наши солдаты не жалеют ничего, демонстрируя  образцы беспримерного героизма.  Сегодня на полях боев имеются сотни уничтоженной военной техники врага, десятки самолетов и вертолетов, сотни БПЛА, человеческие потери противники превышают несколько тысяч человек. И сегодня тяжелые бои продолжаются на различных участках передовой.  На некоторых участках подразделения Армии обороны находятся в тяжелом положении,  на других -  уверенно контролируют ситуацию.

<Дорогие соотечественники, дорогие браться и сестры, мы живем в самый ответственный период за последнее тысячелетие. Азербайджано- турецкое нападение - это не только военный или военно-политический вопрос, который они преследуют, они пришли не только за Карабахом, не только за территориями, селами и городами, их цель - армянство и продолжение политики геноцида>, - заявил  глава армянского правительства, добавив, что сегодняшние армяне - это уже не изгнанники Дер-Дзора.    В этом он убедился, когда накануне вечером говорил по телефону с командующими оборонительных  районов, командирами дивизий,  с офицерами, прапорщиками и солдатами.  <Я сказал, что люблю и горжусь ими, преклоняюсь перед ними.   Победа, только победа. Армия обороны уже начала контрнаступление, добившись существенных успехов, разгромив несколько вражеских подразделений. Сколько бы враг не привлекал наемников,  он не сможет  конкурировать с армянской  волей. Совместными усилиями мы должны сломать хребет врага>, - отметил глава армянского правительства.

Он также подчеркнул, что армянский народ столкнулся с новым Сардарапатом.  И армянский народ должен добиться поставленной цели, имя которой  - Победа, и каждый из нас должен быть готовым быть на передовой этой победы.  <И мы победим, мы обязательно победим, и пусть никто в этом не сомневается>, - заявил премьер-министр РА.

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