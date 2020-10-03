Суббота, 3 Октября 2020 17:50

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении получила фактические данные турецкого вмешательства в развернутую Азербайджаном военную агрессию против Арцаха. Об этом сообщает пресс-служба СНБ.

Структура зафиксировала беседу между военнослужащими ВС Азербайджана и Турции в ходе военно-воздушных операций на территории Арцаха. В ходе беседы стороны обсуждают свои планы.

Более того, также получены фактические данные об участии в военных операциях Азербайджана наемников, которые подтверждаются в беседе азербайджанского военнослужащего с арабским наемником. Среди наемников, участвующих в военных действиях на стороне Азербайджана заметны панические настроения, о чем свидетельствует содержание их разговора.

В записи, в частности, отмечается, как один из наемников жалуется на то, что <происходящее - не война, а мясорубка>. <Нас обманули, все, что говорилось - ложь. Люди умирают, они не могут выносить трупы. В настоящий момент число пропавших без вести 30-35 мы не знаем где они, и живы ли. Число убитый 35, ранено более 70, это не игра, это смерть>,- подчеркивает наемник.

Личность, которую называют Абу Валидом, также заявил, что не стоит привозить в Азербайджан других наемников, так как ситуация очень плохая. <Не позволяй никому приезжать сюда, нас бросили на произвол судьбы. В день умирает около 40-50 человек, раненных очень много. Все сирийцы, азербайджанцев на поле боя нет. Все взрываются на минах и разлетаются на части. Через 2 дня после начала войны все захотели вернуться, но он не разрешает нам и силой оружия заставляет оставаться здесь. Насильно отправляют нас на поле боя и забирают на инструктаж>,- заявил наемник.